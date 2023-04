Juventus, le scelte di Allegri per la semifinale di Coppa Italia con l'Inter: la probabile formazione

Malgrado la restituzione (almeno momentanea) dei 15 punti in classifica e la qualificazione alle semifinali di Europa League, il momento, per la Juventus, non è dei più semplici. I bianconeri, con quello subìto in extremis contro il Napoli, hanno infatti incassato il terzo ko consecutivo in campionato dopo quelli con Lazio e Sassuolo. Ed alle porte, adesso, c'è un impegno decisivo per la stagione della formazione di Massimiliano Allegri: quello contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un match che, dopo l'1-1 dell'andata allo Stadium, si preannuncia quanto mai delicato, con la Vecchia Signora che dovrà cercare il blitz a San Siro per staccare il pass per la finalissima.

Le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri, per la trasferta di Milano, cambierà diversi uomini rispetto a quelli visti in campo contro il Napoli. In attacco, con ogni probabilità, si rivedrà infatti dal primo minuto il tandem formato da Di Maria e Vlahovic, entrambi rimasti inizialmente in panchina nella sfida con i partenopei, con Chiesa pronto a subentrare in corso d'opera. A centrocampo ci sarà ancora Locatelli (tra i più positivi con il Napoli) in cabina di regia, con Rabiot e Fagioli (favorito su Miretti) ai suoi lati. Sulla corsia destra De Sciglio dovrebbe essere preferito ad un deludente Cuadrado, con l'inamovibile Kostic sull'altro lato.

Cambiamenti anche in difesa, dove ritroverà una maglia da titolare Bremer, rimasto precauzionalmente in panchina nell'ultima gara di campionato dopo il piccolo problema muscolare accusato in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Insieme a lui certo del posto Danilo, con l'altra maglia contesa da Gatti e Alex Sandro. Ormai più indietro nelle gerarchie, invece, Bonucci, scarsamente impiegato dal tecnico in stagione.