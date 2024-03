Juventus, attacco in emergenza: le soluzioni di Allegri per la Lazio

Un lungo periodo negativo, con appena una vittoria conquistata nelle ultime otto gare. La Juventus, dopo un'ottima prima parte di stagione che l'aveva portata a cullare il sogno scudetto, ha bruscamente frenato nelle ultime settimane, durante le quali ha mantenuto ritmi da squadra che lotta per la salvezza più che da formazione di vertice. Un trend al quale i bianconeri sono chiamati a dare un'inversione di tendenza già dalla sfida dell'Olimpico contro la Lazio, in programma sabato 30 marzo al ritorno in campo dopo la pausa per le Nazionali. Con i biancocelesti, tra l'altro, la Vecchia Signora si giocherà buona parte della sua stagione, dato che proprio gli uomini di Tudor saranno gli avversari di Danilo e compagni nella semifinale di Coppa Italia, con la gara di andata in calendario appena tre giorni dopo la sfida di campionato.

Vlahovic e Milik out, le soluzioni di Allegri

Per il primo appuntamento contro la Lazio Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza nel reparto offensivo. Oltre a Dusan Vlahovic, espulso nel finale del match contro il Genoa e quindi fermato dal giudice sportivo, non sarà della sfida neanche Arkadiusz Milik, alle prese con un problema muscolare che lo costringerà ad alzare bandiera bianca. Al centro dell'attacco bianconero ci sarà quindi spazio per Moise Kean, chiamato a dare un segnale in una stagione fin qui priva di acuti: l'ex attaccante del Paris Saint-Germain, ad oggi, non ha infatti ancora trovato la via del gol.

Per completare il tandem offensivo nel 3-5-2 della Juventus è poi aperto il ballottaggio tra Federico Chiesa e Kenan Yildz, entrambi reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. La sensazione è che al momento, in pole position, parta l'italiano, voglioso di riscatto dopo un periodo non particolarmente brillante.