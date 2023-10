Juventus, dubbio modulo per Allegri: la probabile formazione con il Milan

Tornare a pensare solo ed esclusivamente al campo. Questo l'imperativo in casa Juventus, con i bianconeri scossi nelle ultime settimane dai casi che, loro malgrado, hanno visto per protagonisti Paul Pogba prima e Nicolò Fagioli poi. La Vecchia Signora, attualmente terza in campionato a pari merito con la Fiorentina con i suoi 17 punti, è attesa dal big match di San Siro contro il Milan, in programma domenica 22 ottobre alle 20.45 e valevole per la nona giornata di serie A. Una sfida in cui gli uomini di Massimiliano Allegri non potranno permettersi di sbagliare se vorranno mantenersi in scia della vetta.

Verso il Milan, le due idee di Allegri

Il tecnico, per il match con i rossoneri, dovrà fare i conti con un centrocampo in emergenza, dato che sia Pogba che Fagioli saranno ormai out per l'intera stagione. Una situazione che, in occasione della trasferta di San Siro, potrebbe anche spingere Allegri a cambiare modulo: l'allenatore, in queste ore, starebbe infatti valutando la possibilità di affidarsi al 4-4-2. In questo caso la linea difensiva sarebbe formata da Weah, Gatti, Bremer e Cambiaso, mentre quella di centrocampo, da destra verso sinistra, vedrebbe McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic. Davanti, invece, il tandem formato dal recuperato Vlahovic ed uno tra Milik e Chiesa (ma l'ex giocatore della Fiorentina è ancora in dubbio). In caso di conferma del 3-5-2, invece, ci sarebbe spazio per Rugani in difesa, con Weah alzato sulla linea dei centrocampisti.

Queste, nel dettaglio, le due possibili soluzioni di Allegri: