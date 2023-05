Juventus, Di Maria ancora bocciato? La probabile formazione contro il Milan

Non si può certo dire che siano stati giorni sereni, quelli appena trascorsi dalla Juventus. Nella serata di lunedì, infatti, è arrivata la decisione della Corte Federale d'Appello della Figc sul caso plusvalenze, con i bianconeri penalizzati di 10 punti in classifica. Notizia a cui poco dopo, sul campo, ha fatto seguito il clamoroso ko per 4-1 al Castellani di Empoli, con la formazione di Massimiliano Allegri scivolata così in settima posizione, a -5 dal quarto posto occupato dal Milan. E la strada che conduce alla prossima edizione della Champions League, a sole due giornate dal termine del torneo, si è fatta in ripida salita.

Verso il Milan, le scelte di Allegri

La Juventus, per tentare di chiudere il campionato al quarto posto, è obbligata adesso a fare bottino pieno nei due impegni finali della stagione, sperando, allo stesso tempo, in buone notizie dagli altri campi. E la gara contro il Milan, in programma domenica 28 maggio alle 20.45 all'Allianz Stadium, diventa quindi uno spartiacque già decisivo, con i bianconeri costretti a vincere per mantenere in vita le speranze. Una sfida, quella contro i rossoneri, in cui il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe lasciare nuovamente Di Maria in panchina, con Milik che, in questo caso, sarebbe il prescelto per formare il tandem d'attacco con Vlahovic.

Non sembrano invece esserci dubbi per quanto riguarda la linea di centrocampo, con il terzetto formato da Locatelli, Miretti e Rabiot in mezzo con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In difesa, invece, è ballottaggio aperto tra Gatti e Alex Sandro per completare il reparto con Bremer e Danilo, considerati dal tecnico inamovibili.