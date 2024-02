Juventus, centrocampo in emergenza: le soluzioni di Allegri per Napoli

Una sfida, quella del Maradona, in cui la Juventus dovrà dare continuità alla sofferta vittoria conquistata in extremis con il Frosinone. I bianconeri, contro i ciociari, hanno ritrovato il successo dopo quattro gare in cui avevano raccolto appena due punti, ma adesso dovranno lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo difficile nell'ostica trasferta di Napoli. Un appuntamento al quale la Vecchia Signora, tuttavia, si presenterà con una vera e propria emergenza a centrocampo: sia Adrien Rabiot, alle prese con una lussazione del dito destro del piede, sia Weston McKennie, che ha riportato la lussazione della spalla sinistra, non saranno infatti della sfida, costrigendo il tecnico Massimiliano Allegri a trovare soluzioni alternative in un reparto numericamente già scarno dopo le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Juventus, Rabiot e McKennie out: i possibili sostituti

La soluzione più probabile, al momento, è che Allegri, per sopperire alle assenze del francese e dello statunitense, possa affidarsi ad Alcaraz e Miretti, che sarebbero chiamati a completare la linea mediana con Locatelli. Per l'argentino, arrivato a Torino nella finestra invernale di mercato dal Southampton, si tratterebbe del debutto dal primo minuto, mentre il classe 2003 ritroverebbe spazio dopo qualche partita trascorsa interamente in panchina.

L'alternativa, invece, prevede l'accentramento di Andrea Cambiaso con l'inserimento di Weah sulla corsia destra. Più difficile, invece, pensare ad un avanzamento di Danilo a centrocampo: il brasiliano, infatti, è considerato da Allegri il baluastro difensivo della sua squadra.