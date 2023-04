Juventus, tre ballottaggi per il Napoli: la probabile formazione

Una settimana senz'altro positiva per la Juventus. I bianconeri, con l'1-1 in casa dello Sporting Lisbona, hanno staccato il pass per la semifinale di Europa League, dove affronteranno gli spagnoli del Siviglia, e si sono visti restituire in campionato, almeno per il momento, i 15 punti di penalizzazione precedentemente inflitti per il caso plusvalenze. Un dato, quest'ultimo, che ha permesso alla Vecchia Signora di portarsi al terzo tempo della classifica, anche se il rischio di una nuova penalizzazione è ancora dietro l'angolo. Quanto accaduto in questi giorni, in ogni caso, ha portato nuovo entusiasmo nella formazione di Massimiliano Allegri, adesso attesa dal big match contro il Napoli di Luciano Spalletti, in programma domenica 23 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium. Una sfida importante per il futuro, alla quale il tecnico si sta avvicinando con alcuni dubbi di formazione.

Verso il Napoli, la probabile formazione

Il primo dubbio, Allegri, lo ha in difesa. Nel corso della sfida con lo Sporting Lisbona Bremer è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare. Un infortunio che, dalle prime indiscrezioni, parrebbe di lieve entità, ma che porterà comunque il tecnico a non rischiare il giocatore. In difesa, dove certi del posto sembrano Danilo e Gatti, si apre quindi il ballottaggio tra Bonucci e Alex Sandro, con il primo al momento leggermente favorito. Altro dubbio, poi, in mezzo al campo. Inamovibili sono Locatelli e Rabiot, mentre per la terza maglia il tecnico deve scegliere tra Miretti e Fagioli, con De Sciglio e Kostic che sembrano i prescelti per presidiare le corsie esterne.

Allegri, infine, sceglierà soltanto in extremis chi sarà in attacco il partner di Dusan Vlahovic, confermato dal primo minuto malgrado il periodo difficile. Il ballottaggio sembra essere ristretto tra il grande ex della sfida Milik e Di Maria, con Chiesa che, invece, pare in questo momento indietro nelle gerarchie dell'allenatore.