Juventus, a Siviglia per la finale: la probabile formazione bianconera

A caccia del pass per la finalissima. La Juventus, nella serata di giovedì 18 maggio, farà visita al Siviglia nel ritorno della semifinale di Europa League. Un match in cui, dopo l''1-1 della sfida di andata, nella quale gli uomini di Massimiliano Allegri hanno acciuffato il pari in extremis grazie alla rete di Gatti in pieno recupero, si ripartirà dalla situazione di equilibrio: in caso di parità al 90', quindi, si andrà ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore. La vincente, nell'ultimo atto del torneo, affronterà poi una tra Roma e Bayer Leverkusen.

Le scelte di Allegri

Allegri, subito dopo la vittoria per 2-0 conquistata in campionato contro la Cremonese, si è messo al lavoro in vista della gara del Sanchez Pizjuan, dove la Juventus troverà un ambiente infuocato. Il tecnico, in particolare, sta riflettendo sulla formazione da opporre agli spagnoli, con ancora qualche dubbio da sciogliere. Il modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, che ha garantito ai bianconeri di trovare equilibrio e compattezza. In attacco certo del posto è Angel Di Maria, con l'altra maglia contesa da Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, con il serbo che pare comunque in vantaggio sul polacco.

A centrocampo, in cabina di regia, Locatelli dovrebbe essere preferito a Parades, con l'inamovibile Rabiot ed uno tra Fagioli e Miretti (serrato il ballottaggio) ai suoi lati. Nessun dubbio sulle corsie esterne, dove ci saranno Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre in difesa, reparto nel quale mancherà Bonucci, costretto ai box per un problema muscolare, si contendono una maglia Gatti e Alex Sandro per completare il terzetto con Bremer e Danilo.