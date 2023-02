Juventus, con lo Spezia spazio al turnover: la probabile formazione

Una gara, quella con il Nantes, terminata tra un fiume di polemiche. Il risultato finale di 1-1 ha lasciato certamente non soddisfatti i bianconeri, furiosi per un presunto rigore non concesso proprio sul tramonto della partita. E adesso la qualificazione passerà dalla sfida di ritorno, in programma giovedì 23 febbraio. Prima di pensare al match in terra francese, tuttavia, i bianconeri sono chiamati dall'impegno al Picco di Spezia contro un avversario in difficoltà, che ha raccolto soltanto un punto nelle ultime quattro partite e che, in settimana, ha esonerato il tecnico Luca Gotti. Una gara non priva di insidie quindi, in cui la Juventus andrà alla ricerca della sua terza vittoria consecutiva in campionato per proseguire nella risalita dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

Allegri pensa al turnover: occasione per Kean

Inevitabile, tuttavia, volgere già uno sguardo all'impegno in Francia con il Nantes, con le scelte di formazione di Massimiliano Allegri che risentiranno dell'imminente secondo round di Europa League. Ecco quindi che in attacco potrebbe riposare Vlahovic, con Kean pronto a riprendersi una maglia da titolare. Ma anche uno tra Chiesa e Di Maria potrebbe rimanere inizialmente in panchina, con Soulé serio candidato per un posto dal primo minuto. Il tecnico riflette anche su Kostic, fin qui uno dei più utilizzati in stagione: da non escludere che anche il serbo possa tirare il fiato, con il giovane Iling impiegato sull'out di sinistra. Un cambio, stavolta obbligato, è infine previsto in difesa: Bremer è stato infatti fermato per un turno dal giudice sportivo ed al suo posto si scalda Bonucci, tornato disponibile dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane, ma non sono da escludere neanche le soluzioni Gatti o Rugani, dato che l'ex milanista non può essere ancora al 100% della condizione fisica.