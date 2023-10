Juventus, la probabile formazione per il derby con il Torino

Un derby da vincere per rimanere in scia della vetta della classifica. La Juventus, dopo il pareggio di Bergamo, vuole ritrovare i tre punti nella stracittadina, mai banale, contro il Torino. Una sfida importante per tastare il polso degli uomini di Massimiliano Allegri, che, malgrado il terzo posto in campionato, raramente hanno fin qui pienamente convinto. Ecco perché con i granata, che si presenteranno all'appuntamento come sempre agguerritissimi, occorrerà dare un segnale sia dal punto di vista caratteriale che del gioco.

Le scelte di Allegri

Il tecnico, in questi giorni, sta lavorando con attenzione certosina per preparare al meglio il derby della Mole. Due i dubbi principali con cui Allegri deve fare i conti: quelli relativi alle condizioni di Milik e Vlahovic. Al momento, tra i due, garanzie maggiori sembra darle il polacco, che si sta ormai lasciando definitivamente alle spalle il problema al polpaccio accusato nei giorni scorsi e che si candida quindi per affiancare Chiesa in attacco nel 3-5-2 bianconero. Il serbo, alle prese con il solito problema alla schiena, non sembra invece ancora al top e, per questo motivo, dovrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo Allegri sembra poi intenzionato a dare fiducia al solito terzetto formato da Fagioli, Locatelli e Rabiot ed anche sulle corsie esterne potrebbero non esserci cambiamenti, con McKennie e Cambiaso ancora preferiti a Weah e Kostic. In difesa confermati Gatti, Bremer e Danilo.

La probabile formazione

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione della Juventus contro il Torino: