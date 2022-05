Manchester City, come giocherà con Haaland: la probabile formazione

Erling Haaland è un nuovo giocatore del Manchester City. L'attaccante norvegese, come annunciato dallo stesso club inglese, approderà alla corte di Pep Guardiola al termine della stagione, con i Citizens che verseranno nelle casse del Borussia Dortmund i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Un colpo di mercato che andrà ad innalzare ulteriormente il tasso tecnico del City, ancora alla ricerca della prima Champions League della sua storia.

L'arrivo di Haaland, inoltre, permetterà a Guardiola di poter finalmente contare su una vera prima punta in squadra: ciò, probabilmente, potrebbe portare il tecnico a cambiare qualcosa nel suo modo di giocare, in modo da sfruttare al meglio le caratteristiche del centravanti.

Manchester City, la probabile formazione con Haaland

Haaland, nel 4-3-3 di Pep Guardiola, andrà a ricoprire il ruolo di punta centrale, con Sterling e Foden ad agire ai suoi lati (Mahrez e Grealish le alternative). In mezzo al campo la cabina di regia sarà affidata allo spagnolo Rodri, con De Bruyne e Bernardo Silva a fare da mezzali. Non dovrebbero poi esserci sostanziali novità in difesa, dove la coppia centrale sarà ancora composta da Laporte e Ruben Dias con le fascie laterali presidiate da Walker e Cancelo. Il portiere titolare sarà ancora Ederson.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Haaland, Foden. All. Guardiola