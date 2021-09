Manchester United, come giocherà con Cristiano Ronaldo: la probabile formazione

Undici stellare per i Red Devils, pronti a dare battaglia a City, Chelsea e Liverpool per la conquista della Premier League

È stato l'affare che ha scosso gli ultimi giorni di calciomercato. Cristiano Ronaldo, dopo tre anni trascorsi in bianconero, ha detto addio alla Juventus per fare ritorno al Manchester United, club con il quale si era imposto ai massimi livelli dal 2003 al 2009 dopo gli esordi con lo Sporting Lisbona. Un acquisto, quello di CR7, che permette di alzare ulteriormente l'asticella dei Red Devils, adesso dotati di un organico che, sulla carta, può permettere alla formazione di Solskjaer di dare battaglia a City, Chelsea e Liverpool per la conquista della Premier League.

Manchester United, la probabile formazione con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, nel 4-2-3-1 messo a punto dal tecnico dello United, andrà a ricoprire il ruolo di punta centrale, con Rashford, Bruno Fernandes e Sancho (prelevato dal Borussia Dortmund) ad agire alle sue spalle. Soltanto panchina per Cavani e Greenwood. Coppia di centrocampo formata da Pogba e McTominay, con Wan-Bissaka, Varane (acquistato in estate dal Real Madrid), Maguire e Shaw in difesa. Tra i pali De Gea.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; C. Ronaldo.