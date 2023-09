La migliore formazione di sempre secondo l'intelligenza artificiale

Il dibattito è aperto da quando il pallone ha iniziato a rotolare su un campo da calcio, chi è il miglior giocatore di sempre? E chi dovrebbe entrare nel migliore undici della storia? Le opinioni sono contrastanti, ognuno ha le sue e c'è chi lo ha chiesto anche a ChatGpt per capire come l'intelligenza artificiale "veda" il calcio. Il risultato è stato un undici iperoffensivo con tantissimi campioni del passato e anche un italiano.

ChatGpt e la migliore formazione di sempre

L'azzurro che ChatGpt ha inserito in squadra è Paolo Maldini che si andrebbe a piazzare al centro di un'ipotetica difesa a quattro in cui suo compagno di reparto sarebbe l'immenso Franz Beckenbauer, tedesco di ferro che tra Nazionale e squadre di club ha vinto tutto. Alle loro spalle a difendere la porta è stato scelto il monumento Lev Yashin, forse quello che più di tutti nella storia ha cambiato il ruolo dell'estremo difensore. Sugli esterni l'intelligenza artificiale ha deciso di volare in Brasile scegliendo Cafù a destra e Roberto Carlos a sinistra.

Questa difesa dovrebbe riuscire a reggere il peso di una formazione assolutamente sbilanciata in avanti ma con un potenziale di gol e classe infinito. Si potrebbe pensare di schierarla con il 4-4-2 perché ChatGpt ha scelto Xavi, Zinedine Zidane, possibile coppia centrale, e Messi e Cristiano Ronaldo, entrambi a inizio carriera e forse nel momento di maggiore splendore partivano larghi per poi accentrarsi, e forse sarebbe l'unico modo per inserirli in squadra visto che sulla coppia d'attacco nessuno ha dubbio. L'intelligenza artificiale ha scelto Maradona-Pelè, impossibile dargli torto.