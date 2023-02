Milan, le mosse anti-Atalanta di Pioli: la probabile formazione

Continuità. Questa la parola d'ordine in casa Milan. I rossoneri, dopo gli ultimi tre successi consecutivi contro Torino, Tottenham e Monza, che hanno permesso a Giroud e compagni di lasciarsi alle spalle la crisi attraversata ad inizio anno, vogliono allungare la propria striscia positiva nel match contro l'Atalanta, in programma domenica 26 febbraio alle 20.45 a San Siro. Un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions, dato che la Dea, reduce dal ko interno con il Lecce, occupa al momento il sesto posto in classifica con i suoi 41 punti, tre in meno del Diavolo, terzo a pari merito con la Roma. Una sfida da non fallire quindi per gli uomini di Stefano Pioli, apparsi in incoraggiante crescita nelle ultime settimane.

Le scelte per l'Atalanta

Il tecnico, per il match contro l'Atalanta, confermerà il 3-4-3 visto nelle ultime uscite, sistema di gioco che pare aver ridato equilibrio e certezze alla sua squadra. In attacco, dopo l'iniziale panchina di Monza, si rivedrà dal primo minuto Giroud, pronto a dar vita ad una staffetta con Ibrahimovic, che contro gli orobici dovrebbe fare finalmente il suo debutto stagionale. Ai lati del francese conferme in vista per Leao e Diaz, che dovrebbero essere preferiti a Saelemaekers e De Ketelaere, sempre più oggetto misterioso. A centrocampo ancora Krunic con Tonali, con Messias ed Hernandez sulle corsie esterne, mentre in difesa dovrebbe essere confermato il terzetto formato da Kaluku, Thiaw e Tomori.

Il principale dubbio, Pioli, c'è l'ha per la porta: Maignan è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e contro l'Atalanta dovrebbe rivedersi nell'elenco dei convocati. Il tecnico medita se schierarlo subito da titolare o se aspettare ancora una settimana, affidando la difesa dei pali rossoneri a Tatarusanu. Un dubbio che Pioli si porterà avanti fino alla vigilia del match.