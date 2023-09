Milan, a Cagliari altra rivoluzione: la probabile formazione

La vittoria con il Verona, al Milan, è servita per tornare a prendere fiato dopo il duro ko nel derby contro l'Inter e l'amaro pareggio di Champions League con il Newcastle. I rossoneri, adesso, hanno però bisogno di dare continuità ai propri risultati per non perdere il contatto dalla vetta della classifica. Per questo motivo il Diavolo, nella gara di Cagliari, in programma mercoledì 27 settembre alle 18.30, avrà bisogno di raccogliere l'intera posta in palio, così da presentarsi al meglio alla delicata sfida contro la Lazio.

Le scelte

Stefano Pioli, contro il Verona, si è affidato al 3-4-3, ma nel match in Sardegna il tecnico potrebbe fare ritorno al 4-3-3, modulo visto nelle prime uscite stagionali. Qualche cambiamento, dati gli impegni ravvicinati, è atteso anche negli interpreti. Al centro dell'attacco, ad esempio, potrebbe esserci spazio per Jovic, con Giroud inizialmente in panchina. A completare il tridente offensivo, poi, Leao ed uno tra Pulisic e Chukwueze.

In mezzo al campo, dove mancherà Krunic, messo ko da un problema muscolare, certi del posto Loftus-Cheek e Reijnders, con l'ultima maglia contesa da Pobega, Adli e Musah. In difesa torneranno sulle corsie esterne dal primo minuto Calabria ed Hernandez, mentre la coppia centrale dovrebbe essere formata da Thiaw (favorito su Kjaer) e Tomori. Tra i pali cercherà di tornare a disposizione Maignan: se il francese non dovesse farcela, ancora spazio per Sportiello.

La probabile formazione

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione del Milan contro il Cagliari: