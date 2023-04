Milan, con l'Empoli pensando (anche) al Napoli: la probabile formazione

La vittoria, travolgente, per 4-0 al Maradona contro il Napoli ha riacceso l'entusiasmo in casa rossonera dopo una prima parte dell'anno tutt'altro che semplice. I tre punti conquistati con gli azzurri non solo hanno permesso al Diavolo di portarsi al terzo posto della classifica scavalcando l'Inter, ma hanno infuso nuova fiducia nell'intero ambiente in vista del doppio confronto con i partenopei nei quarti di finale di Champions League. Ed anche pensando alla sfida di andata con gli uomini di Spalletti, in programma mercoledì 12 aprile alle 21 a San Siro, Stefano Pioli farà le sue scelte per la partita di venerdì contro l'Empoli.

Le scelte di Pioli

Sia chiaro, data la situazione di classifica, con il Milan che ha solamente un punto di vantaggio su Inter e Roma e tre sull'Atalanta (+7 invece sulla Juventus, con i bianconeri che hanno però ingranato le marce alte nell'ultimo periodo), è difficile aspettarsi un turnover massiccio che sarebbe stato verosimilmente messo in atto in caso di maggior margine sulle inseguitrici, ma qualche cambiamento è lecito aspettarselo. A riposo, innanzitutto, dovrebbe restare Brahim Diaz, protagonista di una prova superlativa contro il Napoli, partita nella quale ha siglato la seconda rete rossonera. Al suo posto dovrebbe esserci spazio per De Ketelaere, ancora alla ricerca della prima rete stagionale. Il belga dovrebbe agire da trequartista, con Saelemaekers e Leao ai suoi lati. Al centro dell'attacco Giroud, mentre in mezzo al campo riposerà uno tra Krunic e Bennacer. In difesa, invece, potrebbe rivedersi Thiaw al posto di Kjaer per comporre la coppia centrale con Tomori. Terzini, invece, ancora Calabria a destra ed Hernandez a sinistra.