Milan, chi sostituirà Giroud e Leao con la Fiorentina: le scelte di Pioli

Un momento complicato, quello che sta vivendo il Milan. I rossoneri, nelle ultime quattro giornate di campionato, hanno raccolto appena due punti scivolando a -8 dall'Inter capolista. Una situazione che impone al Diavolo una decisa inversione di tendenza, a partire già dalla sfida contro la Fiorentina in programma sabato 25 novembre a San Siro. Un match, quello con i viola, in cui però Stefano Pioli dovrà fare i conti con un attacco in emergenza: non saranno infatti della gara né Olivier Giroud, fermato per due giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel finale a Lecce, né Rafael Leao, costretto ai box per un problema muscolare. Due pezzi da novanta che costringeranno il tecnico a ridisegnare il proprio reparto offensivo.

I possibili sostituti di Leao e Giroud

Partiamo dal sostituto di Leao. Pioli, in queste ore, starebbe pensando di dirottare Pulisic sulla sinistra, corsia abitualmente occupata dal portoghese, con l'inserimento a destra di Samuel Chukwueze, già titolare nella partita contro il Lecce. Il nigeriano è ancora alla ricerca del suo primo gol in maglia rossonera e contro la Fiorentina avrà così una nuova occasione per sbloccarsi.

Per quanto riguarda il sostituto di Giroud, invece, è ballottaggio tra Luka Jovic e Noah Okafor. Quest'ultimo, tuttavia, rientrerà solamente tra oggi e domani a Milano dopo gli impegni con la sua Svizzera nelle qualificazioni europee e, per questo motivo, a spuntarla potrebbe essere l'ex Real Madrid. Per il serbo, che contro la Fiorentina vestirà i panni dell'ex di turno, un'occasione da non perdere dopo le deludenti prestazioni precedenti.