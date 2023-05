Milan, Leao out con l'Inter? Le possibili soluzioni di Pioli

Poco più di 48 ore ad una sfida che si preannuncia più calda che mai. Mercoledì sera, a San Siro, andrà in scena il primo round della semifinale di Champions League tra Milan e Inter in un derby che promette scintille. Rossoneri e nerazzurri, che ai quarti hanno rispettivamente eliminato Napoli e Benfica, si daranno infatti battaglia per staccare il pass per la finalissima, dove di fronte, eventualmente, si troveranno una tra Manchester City e Real Madrid. Un doppio confronto il cui esito potrebbe cambiare radicalmente il giudizio sulla stagione delle due formazioni, convincenti in Europa ma troppo altalenanti in campionato.

Milan, Leao in dubbio: i possibili sostituti

Una gara, quella di andata, alla quale i rossoneri si avvicinano con il dubbio legato alle condizioni di Leao. Il portoghese, nel corso del match contro la Lazio, poi vinto dal Diavolo con il punteggio di 2-0, è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Elongazione all'adduttore della coscia destra, l'esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore, fortemente a rischio per il derby europeo. Pioli spera ovviamente di recuperare la sua stella per l'impegno di mercoledì, ma nel frattempo sta già studiando le possibili soluzioni alternative.

La più probabile, al momento, è quella che prevederebbe l'impiego di Saelemaekers sulla corsia sinistra, con Brahim Diaz dall'altra parte e Bennacer nel ruolo di trequartista. L'alternativa, invece, risponde al nome di Ante Rebic, che tornerebbe così nella sua posizione più naturale. Il croato, nel corso di questa stagione, non ha però convinto e Pioli potrebbe essere restio a lanciarlo dal primo minuto in una gara così delicata. Pochissime, se non nulle, le chance di una maglia da titolare per Origi, sempre più oggetto misterioso. L'unica carta in favore del belga potrebbe essere la sua esperienza europea, ma l'ex Liverpool, a due giorni dalla sfida, sembra ben distante da Saelemaekers e Rebic nelle gerarchie del tecnico.