Milan, le scelte anti-Inter di Pioli: la probabile formazione

Un derby per il primato. Il Milan, reduce da tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, andrà a caccia dell'intera posta in palio nella stracittadina con l'Inter, in programma sabato 16 settembre alle 18, per staccare i cugini nerazzurri e issarsi al primo posto solitario della classifica. Una sfida che, per quanto fatto vedere dalle due formazioni in questo avvio di stagione, promette spettacolo: sia i rossoneri che i nerazzurri, infatti, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per candidarsi con forza alla conquista dello scudetto. Ed il derby, per entrambe, rappresenta una prima vera e propria prova di maturità.

Le scelte di Pioli

La sosta per gli impegni delle Nazionali, per il tecnico Stefano Pioli, è stata "macchiata" dai problemi fisici riportati da alcuni elementi della rosa. Tra questi, però, solamente Pierre Kalulu dovrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca per il derby, con i vari Giroud, Hernandez e Maignan regolarmente a disposizione. Al centro della difesa, dove mancherà anche lo squalificato Tomori, ci sarà quindi Kjaer al fianco di Thiaw. Per il resto la formazione sembra fatta, con Pioli che si affiderà a coloro che tanto bene hanno fatto fin qui: spazio perciò a Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne difensive, a Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders in mezzo al campo ed al tridente offensivo formato da Pulisic, Giroud e Leao. Pronti a subentrare in corso d'opera, invece, Chukwueze, Okafor, Jovic e Musah.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: