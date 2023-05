Milan, tornano i titolarissimi: la probabile formazione contro la Lazio

Un mezzo passo falso che complica ulteriormente la strada verso il quarto posto. Il Milan, nel turno infrasettimanale, non è andato oltre l'1-1 contro la Cremonese, con la rete di Messias in pieno recupero che ha evitato quella che sarebbe stata una clamorosa sconfitta. Un risultato che ha fatto scivolare in quinta posizione (occupata in coabitazione con Atalanta e Roma) i rossoneri, che si sono visti staccare dall'Inter, capace di espugnare il Bentegodi di Verona con un travolgente 6-0. Alle porte, adesso, c'è per il Diavolo una sfida che potrebbe essere già decisiva per il futuro: quella di San Siro contro la Lazio, formazione che occupa attualmente la seconda posizione con i suoi 64 punti, sei in più di Giroud e compagni. Una gara, quindi, da non fallire.

Le scelte di Pioli

Stefano Pioli, malgrado l'imminente impegno di Champions League contro l'Inter, pare intenzionato a dar spazio ai titolarissimi contro i biancocelesti dopo il turnover attuato nell'ultima partita. Al centro dell'attacco, in particolare, si rivedrà Giroud al posto di un deludente Origi, che, ancora una volta, non è riuscito a incidere. Sulla trequarti, dopo l'inziale panchina con la Cremonese, tornerà Leao, con Bennacer e Diaz a completare la linea alle spalle dell'unica punta. A centrocampo nuovamente maglia da titolare per Tonali e Krunic, mentre al centro della difesa si rivedrà Tomori, squalificato nell'ultima giornata e che ha ormai recuperato dal problema fisico accusato nei giorni scorsi. A fianco del francese potrebbe esserci spazio per Kjaer (anche se rimane viva la candidatura di Kalulu), con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne.