Milan, chi sostituirà Pulisic contro il Lecce: la probabile formazione

La vittoria di San Siro per 2-1 contro il Paris Saint-Germain, arrivata grazie alle reti di Leao e Giroud, che hanno risposto all'iniziale vantaggio parigino firmato da Skriniar, ha permesso al Milan di rimettersi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Unico neo della sfida con i francesi l'infortunio accusato da Christian Pulisic, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel finale. Per lui sono stati esclusi problemi seri, ma l'ex Chelsea dovrà comunque alzare bandiera bianca per la trasferta del via del Mare contro il Lecce.

La probabile formazione

Stefano Pioli, per rimpiazzare Pulisic, dovrebbe dare fiducia fin dal primo minuto a Chukwueze, ormai pienamente recuperato dopo il problema muscolare accusato nelle scorse settimane. Il nigeriano, salvo sorprese, completerà il tridente offensivo insieme a Leao e Giroud. Per il resto il tecnico dovrebbe cambiare poco rispetto alla sfida con il Psg: un cambio è possibile in mezzo al campo, dove Krunic potrebbe essere preferito a Musah per completare il reparto con Loftus-Cheek e Reijnders. Invariata, invece, la linea difensiva, formata ancora da Calabria, Tomori, Thiaw ed Hernandez.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione del Milan contro il Lecce: