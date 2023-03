Milan, Kalulu out: le due possibili soluzioni contro il Napoli

Lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Questa la diagnosi degli esami a cui si è sottoporso Pierre Kalulu, costretto ad abbandonare nei giorni scorsi il ritiro della Francia Under 21 a causa dell'infortunio. Una brutta notizia per Stefano Pioli, che, del francese, ha fatto un vero e proprio punto fermo della retroguardia del suo Milan. Il giocatore sarà infatti out per la super sfida di domenica prossima contro il Napoli e rischia di saltare anche l'andata di semifinale di Champions League in programma, sempre contro i partenopei, il 12 aprile.

Le possibili scelte di Pioli

Lo stop di Kalulu costringerà gioco forza il tecnico a cambiare l'assetto difensivo della sua formazione nella sfida contro gli uomini di Luciano Spalletti. In caso di conferma della difesa a tre, a prendere il suo posto sarebbe Simon Kjaer, che completerebbe quindi il pacchetto arretrato con Thiaw e Tomori. Pioli, tuttavia, sembra più propenso a rispolverare la linea a quattro, utilizzata per gran parte della stagione prima della crisi di inizio anno. In questo caso a comporre la coppia centrale sarebbero Thiaw e Tomori, con Kjaer che rimarrebbe nuovamente escluso. A sinistra ci sarebbe spazio per Hernandez, mentre a destra tornerebbe in rampa di lancio Calabria, favorito su Florenzi.

Ma i dubbi, per Pioli, non si limitano alla difesa: in caso di ritorno alla linea a quattro, il tecnico dovrà decidere se affidarsi al 4-2-3-1, modulo che ha fatto le fortune dei rossoneri nella passata stagione, o al 4-3-3, sistema di gioco che garantirebbe una maggior copertura in mezzo al campo. Nel caso in cui Pioli dovesse optare per quest'ultima soluzione, in mezzo al campo potrebbe esserci spazio per Krunic al fianco di Tonali e Bennacer, con Leao, Giroud ed uno tra Diaz e Saelemaekers nel tridente offensivo.