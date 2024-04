Milan, la probabile formazione contro la Roma: le scelte di Pioli

L'Europa League, per il Milan, è un obiettivo quanto mai concreto. I rossoneri, dopo essere stati eliminati già nella fase a gironi in Champions, vogliono infatti andare alla ricerca del riscatto nella seconda competizione europea per chiudere la stagione con un trofeo in bacheca. Il Diavolo, dopo aver eliminato il Rennes ai playoff e lo Slavia Praga agli ottavi di finale, se la vedrà ai quarti contro la Roma di De Rossi in un derby italiano che promette scintille. I giallorossi, con l'arrivo dell'ex centrocampista in panchina al posto di Mourinho, hanno infatti trovato nuova linfa, mostrando enormi progressi sotto tutti i punti di vista. Una sfida, quindi, che per Giroud e compagni si preannuncia tutt'altro che semplice.

Milan, le scelte di Pioli per la Roma

Pioli, per la gara di andata contro la Roma, in programma giovedì 11 aprile a San Siro, dovrà fare i conti con l'emergenza difesa: oltre a Kalulu, che tornerà a disposizione solamente tra fine aprile ed inizio maggio, e Tomori, fermato dal giudice sportivo, rischia di non essere del match anche Thiaw, già costretto ad alzare bandiera bianca per una fascite plantare contro il Lecce. In caso di forfait del tedesco, la coppia centrale sarà quindi inevitabilmente formata da Gabbia e Kjaer. A sinistra è intoccabile Hernandez, mentre a destra scalpita Florenzi per rilevare Calabria. Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, a contendersi le due maglie sono Bennacer, Reijnders ed Adli, con i primi due al momento favoriti. Pochi dubbi, invece, in attacco, con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao che saranno chiamati a supportare Giroud.

Milan-Roma, la probabile formazione rossonera

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione del Milan contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League: