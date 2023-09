Milan, Pioli pensa a qualche cambio per il Verona: la probabile formazione

Momento non semplice per il Milan. I rossoneri, dopo essere stati travolti per 5-1 dall'Inter nel derby, non sono riusciti ad andare lo 0-0 contro il Newcastle nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Un risultato che lascia tantissimo amaro in bocca al Diavolo, padrone del campo per buona parte della gara. Gli uomini di Stefano Pioli, tuttavia, hanno pagato la scarsa concretezza sotto porta, con un Leao troppo lezioso ed un Giroud lontano dal rendimento dei giorni migliori. Per scacciare gli spettri di una crisi, il Milan è adesso chiamato a ritrovare la vittoria nella partita contro il Verona, in programma sabato 23 settembre alle 15 a San Siro.

La formazione

Pioli, per il match contro gli scaligeri, potrebbe cambiare qualcosa nella formazione iniziale rispetto a quanto visto con il Newcastle. In attacco, ad esempio, è pronto a tornare dal primo minuto Pulisic, che prenderà il posto di un evanescente Chukwueze. Malgrado le ultime uscite non brillantissime, invece, dovrebbe essere ancora confermato Giroud, anche perché né Okafor né Jovic sembrano al momento dare le opportune garanzie. Qualche cambiamento anche in mezzo al campo, dove Reijnders, lasciato inizialmente in panchina in Champions League, si riprenderà una maglia da titolare a scapito di Pobega. Scalpita per trovare spazio fin dall'inizio anche Musah, che potrebbe far rifiatare Loftus-Cheek.

In difesa, invece, potrebbero non esserci cambiamenti, anche se Florenzi proverà ad insidiare Calabria per il ruolo di terzino destro. Avvicendamento forzato infine in porta, dove Maignan, alle prese con un risentimento al flessore della coscia, sarà costretto a lasciare il posto a Sportiello.