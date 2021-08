Psg, la probabile formazione con l'arrivo di Messi: una squadra da sogno per Pochettino

Il fuoriclasse argentino è l'ultimo tassello di una rosa da urlo. E adesso i parigini si candidano come una delle squadre più forti di tutti i tempi

Una formazione pazzesca, probabilmente tra le più forti di tutti i tempi. Il Paris Saint-Germain, con l'arrivo di Lionel Messi, che ha lasciato a sorpresa il Barcellona, si candida a recitare un ruolo da assoluto protagonista a livello mondiale. Sì, perché i francesi, che potevano già contare su giocatori del calibro di Mbappé, Neymar, Di Maria e Verratti, hanno rafforzato ulteriormente la propria rosa, oltre che con la Pulce, con i vari Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum. E adesso soltanto leggere i probabili undici della squadra di Pochettino mette i brividi agli avversari.

Psg, la probabile formazione per la stagione 2021/2022

Tra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma, pronto a soffiare il posto ad un altro portiere di primo livello come Keylor Navas. Davanti a lui, nella difesa a quattro dei parigini, Sergio Ramos e Marquinhos a comporre la coppia centrale, con Hakimi a destra e Bernat a sinistra. In mezzo al campo il duo Verratti-Wijnaldum, con Neymar, Di Maria e Mbappé alle spalle di Messi. Se invece Pochettino vorrà puntare su una formazione più equilibrata, probabile il passaggio al 4-3-3 con l'inserimento di Paredes a irrobustire il centrocampo. Il sacrificato, in questo caso, sarebbe Di Maria.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Verratti, Wijnaldum; Neymar, Di Maria, Mbappé; Messi. All. Pochettino