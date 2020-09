Francia-Croazia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una gara da non perdere, quella che stasera, alle 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis, opporrà Francia e Croazia nella seconda giornata del girone 3 della Lega A di Nations League. Una sfida che è il replay della finale dei Mondiali 2018, quando, con un secco 4-2, furono i transalpini ad avere la meglio. Per i croati, quindi, l'occasione giusta per cercare di prendersi una rivincita.

La formazione di Didier Deschamps arriva al match forte della vittoria all'esordio per 1-0 in Svezia, mentre la Croazia, dopo il pesante ko per 4-1 contro il Portogallo, non può permettersi ulteriori passi falsi. Una gara nella quale la Francia, vista l'assenza di Kylian Mbappé, risultato positivo al Covid-19, si affiderà al tridente offensivo Griezmann-Giroud-Martial. Dall'altra parte, invece, il ct Dalic punterà dal primo minuto sul blocco "italiano" composto da Brozovic, Rebic e Perisic.

Francia-Croazia in tv e streaming

La partita Francia-Croazia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 a partire dalle 20.45. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, alla quale ci si potrà collegare attraverso dispositivi portatili e computer.

Francia-Croazia, le probabili formazioni

Francia (3-4-3): Lloris; Upamecano, Varane, Langlet; Dubois, Kanté, Rabiot, Mendy; Griezmann, Giroud, Martial. Allenatore: Deschamps.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Vida, Lovren, Barisic; Brozovic, Kovacic; Perisic, Vlasic, Rebic; Kramaric. Allenatore: Dalic.