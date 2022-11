Francia-Danimarca, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo l'esordio con il poker realizzato all'Australia, la Francia ha già un match ball qualificazione. In caso di vittoria lunedì 28 novembre alle 17 contro la Danimarca i campioni in carica, tra i migliori in assoluto nella prima gara del Mondiale, sarebbero infatti qualificati agli ottavi di finale e nella terza partita si giocherebbero solo il primo posto. Rischia grosso invece la Danimarca che dopo il deludente 0-0 contro la Tunisia deve fare punti per rimanere agganciata alla corsa per la seconda piazza.

Francia-Danimarca: le scelte di Deschamps

La sfortuna continua ad abbattersi sulla Francia. Dopo i tanti forfait pre mondiali, nella prima gara si è infortunato gravemente Lucas Hernandez, per lui rottura del crociato del ginocchio e stagione finita. Al suo posto sulla corsia esterna a sinistra della retroguardia ci sarà il fratello Theo. Per il resto dentro la squadra che ha battuto l'Australia cn Giroud che in caso di gol diventerebbe il capocannoniere all-time della selezione translapina. Confermato anche Rabiot in mezzo al campo, nonostante l'ampia scelta la linea dei trequartisti rimarrà la stessa dell'esordio.

Francia-Danimarca: le scelte di Hjulmand

Problemi di infermeria anche per Hjulmand che ha perso Delaney, per lui mondiale finito. A centrocampo potrebbe scalare Eriksen lasciando così al giovane tandem Skov Olsen-Damsgaard, entrambi ex Serie A il compito di accompagnare Dolberg, in vantaggio su Cornelius per il ruolo di centravanti.

Francia-Danimarca: le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Damsgaard; Dolberg.

Dove vedere Francia-Danimarca in diretta tv e streaming?

Francia-Danimarca sarà trasmessa da Rai 1 sul digitale terrestre in tv e in diretta streaming su RaiPlay diposnibile sia sul sito che sulla App. La telecronaca sarà di Alberto Rimaedio e Antonio Di Gennaro.