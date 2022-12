Francia, allarme influenza (o Covid) per la finale contro l'Argentina

È allarme influenza (o Covid) in casa Francia in vista della finale dei Mondiali 2022 contro l'Argentina, in programma domenica 18 dicembre alle 16 italiane al Lusail Stadium. I transalpini, in questi giorni, sono infatti alle prese con l'indisponibilità di alcuni giocatori a causa di sintomi influenzali. Già in occasione della semifinale contro il Marocco, poi vinta per 2-0, il commissario tecnico Didier Deschamps è stato costretto a fare a meno del centrocampista Adrien Rabiot e del difensore Dayot Upamecano, ai quali, nelle ultime ore, si è aggiunto nella lista degli ammalati l'attaccante Kingsley Coman.

Una situazione che sta creando una certa apprensione in casa transalpina, tanto che, sia al termine della gara contro l'Inghilterra valevole per i quarti di finale che di quella contro il Marocco, sono state distribuite mascherine ai giornalisti all'ingresso della zona mista. Non è da escludere che l'epidemia che si sta diffondendo tra i francesi sia legata al Covid, ma la Fifa ha declassato i tamponi a test non obbligatori e, chi li fa, non divulga gli esiti per ragioni di privacy. "Sui tavoli è ricomparso il gel idroalcolico”, ha nel frattempo affermato il centrocampista Aurelien Tchouameni.

Per il ct Deschamps, invece, i sintomi influenzali accusati da alcuni dei suoi calciatori sarebbero riconducibil all'ampio uso dell'aria condizionato in Qatar: "Non c'è particolare preoccupazione per una possibile epidemia, si tratta di casi di febbre dovuti agli effetti dell'aria condizionata negli stadi e nei vari ambienti, accentuati dagli sforzi sul campo. Ormai siamo sensibili a tutto ciò che è virale e abbiamo preso le opportune misure".