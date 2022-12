Francia, Mbappé non si allena ma nessun allarme per l'Inghilterra

Oggi Mbappé non si è allenato con i compagni e subito è scattato l'allarme. Il capocannoniere del Mondiale è uno dei protagonisti più attesi della sfida valida per i quarti di finale di sabato alle 20 contro l'Inghilterra e quasi sicuramente ci sarà, almendo stando alle ultime notizie che arrivano dalla Francia.

Francia-Inghilterra, Mbappè ci sarà

Le condizioni dell'attaccante infatti non destano preoccupazione nonostante una caviglia in non perfette condizioni, l'Equipe infatti ha scritto nel pomeriggio che Mbappé non si è allenato, ma tutto era programmato, per lui solo un lavoro supplementare di scarico dopo la sfida con la Polonia.

Proprio prima degli ottavi di finale il fenomeno transalpino aveva saltato il primo allenamento della sua brillante avventura in Qatar sempre a causa del dolore alla caviglia, ma poi ha giocato, segnato due reti e trascinato i compagni alla vittoria 3-1. La sensazione è che il dolore ci sia, ma non desti troppe preoccupazioni nello staff sanitario di Deschamps.

Sterling riesta in dubbio

Difficile invece al momento prevedere se ci sarà, dall'altra parte della barricata, Sterling. L'attaccante inglese ha già dichiarato di voler rimanere vicino alla famiglia per tutto il tempo necessario dopo la rapina a mano armata subita mentre il giocatore era al Mondiale. Il giocatore ha già saltato la sfida con il Senegal e per ora non è tornato in Qatar. Se non dovesse farlo in tempo per la gara Southgate confermerà sugli esterni Foden e Saka, grande protagonista nell'ottavo di finale.