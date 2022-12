Francia-Marocco, quattro nomi a sorpresa che potrebbero decidere la semifinale

Una semifinale inattesa, quella tra Francia e Marocco. Non tanto, ovviamente, per la presenza dei transalpini, campioni del mondo in carica e fin dalla vigilia inseriti tra i favoriti alla vittoria finale, quanto per quella dei nordafricani, capaci di scrivere la storia di un intero continente in questi Mondiali 2022. Una gara che vedrà tante stelle in campo, soprattutto dalla parte francese (ma talenti di livello internazionale non mancano neanche al Marocco), ma che potrebbe essere decisa da qualche giocatore meno atteso. Vediamo chi, a sorpresa, potrebbe lasciare il segno nella semifinale dell'Al-Bayt di Al-Khawr.

Adrien Rabiot

Semplicemente rinato. Adrien Rabiot, dopo alcune deludenti stagioni con la maglia della Juventus, è tornato a nuova vita negli ultimi mesi, divenendo perno imprescindibile non solo per i bianconeri, ma anche per la Francia. Un rendimento, quello del centrocampista, elevato anche nel corso di questi Mondiali, da lui sempre giocati da titolare, eccezion fatta per la partita, a qualificazione già acquisita, contro la Tunisia, in cui l'ex Paris Saint-Germain è subentrato nel corso della ripresa. Ed i suoi inserimenti potrebbero forse essere la chiave decisiva per perforare l'ermetica difesa marocchina.

Ousmane Dembelé

C'è Mbappé, c'è Griezmann, c'è Giroud, ma c'è anche Dembelé tra gli uomini offensivi di maggior talento di questa Francia. L'attaccante del Barcellona, fin qui, non ha ancora trovato la gioia del gol, ma la sua rapidità e la sua abilità nell'uno contro uno potrebbero essere determinanti in una partita complicata come quella contro il Marocco. Ed Ousmane sogna il suo primo gol mondiale.

Romain Saiss

È ancora in dubbio visto il guaio muscolare che lo ha costretto a lasciare anzitempo la sfida con il Portogallo, ma Saiss, capitano e colonna di questo Marocco, proverà a stringere i denti per essere in campo contro la Francia. Il giocatore del Besiktas non vuole infatti lasciare soli i suoi compagni, che traggono giovamento dall'esperienza e dalla personalità del loro leader. Saiss, oltre che in difesa, potrebbe essere decisivo anche in attacco: il Marocco, verosimilmente, non avrà tantissime occasioni da gol ed alcune di queste potrebbero arrivare da calcio piazzato. E lui, in queste occasioni, sa come far male sfruttando la sua fisicità.

Sofiane Boufal

La corsia di destra, con la catena Hakimi-Ounahi-Ziyech è probabilmente il punto di forza del Marocco, ma gli uomini di Regragui possono far male anche dall'altra parte, dove agisce un certo Sofiane Boufal. Elemento capace di spaccare le difese avversarie in contropiede grazie alla sua velocità, l'esterno dell'Angers si è già messo in luce in Qatar e adesso cerca la sua prima gioia personale.