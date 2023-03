Francia-Olanda, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Quello dello Stade de France di Parigi è indubbiamente uno dei confronti più interessanti della prima tornata di gara delle qualificazioni per Euro 2024. La sfida è valevole per il gruppo B, che comprende anche Repubblica d'Irlanda, Grecia e Gibilterra. “Galletti” e “Tulipani” partono decisamente con i favori del pronostico per staccare il biglietto di ingresso alla kermesse continentale del prossimo anno, ma si avverte nitidamente da ambo le parti l’esigenza di partire col piede giusto in questo cammino pre-europeo, che segna il ritorno in campo delle selezioni nazionali dopo Qatar 2022. I vice campioni del Mondo in carica si tuffano in questi Europei con l’intenzione di dimenticare l’epilogo della finale iridata con l’Argentina, mentre l’Olanda – eliminata in Qatar dall’Albiceleste ai rigori – guarda con interesse non solo alla strada che porterà in Germania la prossima estate, ma anche alla fase finale dell’attuale edizione di Nations League, che la vedrà a giugno fare gli onori di casa ed affrontare in semifinale la Croazia. Quasi in parità il bilancio delle sfide precedenti: 28 gli incontri giocati, 14 vittoria dei Blues contro le undici dei Paesi Bassi.

Francia-Olanda, le scelte di Deschamps

Il nuovo corso della Francia verrà intrapreso senza Benzema (con tanto di stilettata all’indirizzo del c.t. il quale in conferenza stampa ha preferito non replicare), Lloris e Varane. Una rivoluzione nel complesso morbida, visto comunque il costante ricambio generazionale da sempre alla base delle scelte della nazionale transalpina. Con l’eccezione rappresentata da Giroud, che sarà ancora il vertice offensivo dei “Blues”, innescato dal nuovo capitano Mbappé, Griezmann e Coman. Diga di centrocampo composta da Tchouameni e Rabiot, mentre la linea difensiva a protezione di Maignan prevederà Pavard e Theo Hernandez come esterni bassi e la coppia centrale formata da Pavard e Koundé.

Francia-Olanda, le scelte di Koeman

Un’infezione virale che ha pesantemente colpito la squadra “orange” ha scombinato i piani del tecnico olandese: hanno infatti lasciato il ritiro Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman e Bart Verbruggen, assenze che si vanno ad aggiungere a quelle di Frenkie de Jong e Steven Bergwijn, i quali sono stati sostituiti nella lista dei convocati da Donyell Malen e Joey Veerman. Koeman è corso ai ripari chiamando Ryan Gravenberch del Bayern Monaco, Kjell Scherpen del Vitesse e Stefan de Vrij dell'Inter, e dovrebbe varare un 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Weghorst, Depay e Brobbey mentre nella zona nevralgica del campo si dovrebbero sistemare Wijnaldum, De Roon e Klaassen. Dubbi nel pacchetto arretrato: davanti a Flekken i candidati ad una maglia da titolare sono Geertruida (il quale rileverà lo squalificato Dumfries) e Aké in qualità di laterali ed in mezzo il tandem De Vrij-Van Dijk.

Francia-Olanda, le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Maignan, Pavard, Koundé, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Coman, Griezmann, Mbappé, Giroud. All. Deschamps

Olanda (4-3-3): Flekken, Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Akè, Wijnaldum, De Roon, Klaassen, Depay, Weghorst, Brobbey. All. Koeman

Francia-Olanda, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Francia-Olanda, in programma venerdì 24 marzo alle 20.45 allo Stade De France di Parigi, sarà trasmessa in diretta ed in chiaro da Mediaset sul Canale 20 (Numero 20 del Digitale Terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette". Inoltre, l’incontro sarà disponibile anche su Sky, nel canale Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).