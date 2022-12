Argentina-Francia, perché i transalpini hanno potuto fare sette sostituzioni

È stata, forse, la finale più bella di sempre. A vincere questi Mondiali 2022, al termine di una partita pazzesca, è stata l'Argentina, che ha superato ai calci di rigore la Francia (7-5) dopo che prima i tempi regolamentari e poi quelli supplementari si erano chiusi in parità (2-2 al 90', 3-3 al 120'). Per i sudamericani, trascinati da un super Lionel Messi, è il terzo titolo della loro storia, dopo quelli del 1978 e 1986. Un trionfo che, per la Pulce, scaccia via l'ingombrante confronto con Diego Armando Maradona, colui che aveva portato l'Albiceleste sul tetto del mondo 36 anni fa. C'è stato però un piccolo giallo durante la gara, che ha visto per protagonista la formazione transalpina: il ct francese Didier Deschamps, tra tempi regolamentari e supplementari, ha infatti effettuato sette cambi, uno in più di quanto previsto (ai cinque canonici, ne viene aggiunto un sesto nel caso in cui la sfida vada all'extratime, ndr).

La Francia, tuttavia, non ha commesso alcuna irregolarità. Il regolamento, infatti, prevede la possibilità di usufruire di un cambio in più in caso di sostituzione dovuta ad un colpo alla testa. E proprio questo è ciò che è accaduto ad Adrien Rabiot, centrocampista francese sostituito al sesto minuto del primo tempo supplementare da Fofana. Il giocatore della Juventus, infatti, ha lasciato il campo dopo uno scontro testa contro testa con l'argentino Julian Alvarez.