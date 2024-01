Morto Franz Beckenbauer, leggenda del calcio: aveva vinto la coppa del Mondo nel 1990

Il 2024 inizia nel peggiore dei modi per il calcio, dopo la scomparsa di Mario Zagallo, il mondo del pallone dice addio anche a Franz Beckenbauer, scomparso a 78 anni.

A dare la notizia è l'agenzia tedesca DPA ed è sicuramente una perdita importante per il mondo dello sport. Per tutti 'Der Kaiser', Beckenbauer era il più grande difensore di tutti i tempi e di certo il vertice assoluto del calcio tedesco. "È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer è morto serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia", ha annunciato la famiglia. "Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande", recita la nota diffusa dalla famiglia dell'ex campione.

Il difensore tedesco è stato emblema di leadership e talento, di lotta, di sacrificio e di vittorie. Sì perché il Kaiser, proprio come Zagallo è stato uno dei tre nella storia di questa disciplina a vincere i Mondiali sia da giocatore che da allenatore, impresa riuscita anche a Deschamps con la Francia, mentre il teutonico ci riuscì nel 1974 in campo nel 1990 in panchina.

Non sono solo questi i successi di Beckenbauer che da colonna portante del Bayern Monaco, con cui ha militato per tredici anni dal 1964 al 1977 ha vinto quattro Bundesliga e tre Coppe dei Campioni portando i bavaresi nel gotha del calcio mondiale. La sua lungimiranza in campo è andata di pari passo con quella in panchina e poi da dirigente, è stato infatti presidente del Bayern Monaco senza contare che ha avuto anche una partecipazione importante nell'organizzazione del Mondiale del 2006.