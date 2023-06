Inter, come giocherebbe con Frattesi: la probabile formazione

Non certo una rivoluzione, ma qualche cambiamento nell'organico, in estate, è atteso in casa nerazzurra. L'Inter, in questi giorni, è molto attiva sia sul fronte uscite (Brozovic, Dzeko e Gosens i maggiori indiziati a lasciare Milano nelle prossime settimane) che su quello entrate. Principale obiettivo del club di Steven Zhang, in questo momento, è Davide Frattesi, reduce da una stagione super con la maglia del Sassuolo. Il giocatore, che ha realizzato ben sette reti nel campionato appena andato in archivio e che, pochi giorni fa, ha trovato anche il suo primo gol in Nazionale, viene infatti considerato dal tecnico Simone Inzaghi la mezzala perfetta per il suo 3-5-2, capace di fornire un prezioso contributo sia in fase di interdizione che di accompagnamento all'azione offensiva.

Inter, la probabile formazione con Frattesi

Frattesi, nei progetti di Inzaghi, andrebbe a completare con Barella il tandem di mezzali, con Mkhitaryan che diventerebbe quindi la prima alternativa. Il centrocampo, con Brozovic ormai in partenza (il croato è destinato all'Al Nassr), sarebbe completato da Calhanoglu, ormai pienamente a suo agio nel ruolo di regista. Sulle corsie esterne, salvo sorprese, non dovrebbero esserci sostanziali novità, con Dimarco (corteggiato però dal Manchester United) a sinistra e Dumfries a destra. In difesa, in attesa di rinforzi, ancora il terzetto formato da Darmian, Acerbi e Bastoni, mentre in porta ed in attacco rimangono da definire i dubbi legati alle posizioni di Onana (seguito dallo United) e Lukaku, di rientro al Chelsea dopo la scadenza del prestito. Punto fermo, là davanti, è invece Lautaro Martinez, che il club, a meno di offerte irrinunciabili, difficilmente lascerà partire.

Questa, quindi, la formazione che ha in testa al momento il tecnico Simone Inzaghi: