Inter, scoppia il caso Frattesi?

C'è un piccolo caso che rischia di scuotere l'ambiente nerazzurro in queste settimane: quello relativo a Davide Frattesi. Il giocatore, attualmente impegnato con la Nazionale ad Euro 2024, non è infatti rimasto soddisfatto dall'utilizzo che ha avuto nella stagione passata, durante la quale il più delle volte, almeno inizialmente, si è dovuto accomodare in panchina. Il tecnico Simone Inzaghi ha infatti preferito all'ex Sassuolo non solo Nicolò Barella, ma anche l'esperto Henrikh Mkhitaryan. E questo nonostante il centrocampista, quando chiamato in causa, abbia risposto sempre presente, come testimoniano anche le otto reti realizzate in 42 presenze complessive. Una situazione non gradita a Frattesi, con l'agente Beppe Riso che, nella giornata di giovedì 20 giugno, si è presentato nei locali del club per manifestare tutte le sue perplessità.

Da parte del giocatore, arrivato a Milano la scorsa estate con la formula del prestito oneroso a 6 milioni di euro con obbligo di riscatto per 22 milioni più 5 di bonus, ci sarebbe in particolare il timore di andare incontro ad una nuova stagione da seconda scelta. Oltre a Barella e Mkhitaryan, nel prossimo torneo ci sarà infatti la concorrenza anche di Piotr Zielinski, in arrivo a parametro zero dal Napoli. Uno scenario che rischia di chiudere ulteriormente gli spazi nella linea mediana a discapito proprio dell'ex Sassuolo. Il giocatore, prima del via della stagione, vorrebbe quindi avere garanzie di impiego, altrimenti potrebbe anche iniziare a guardarsi attorno. Uno scenario, questo, al momento remoto, ma non certo da escludere se dalla dirigenza non dovessero arrivare le rassicurazioni attese. E d'altra parte le formazioni interessate a Frattesi, sia in Italia che all'estero, non mancherebbero di certo.