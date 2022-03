Frattesi a cena da Marchisio, indizio di mercato?

Al momento è solo gossip, materia da social. Ma l'incontro tra Davide Frattesi e Claudio Marchisio non è passato inosservato nemmeno agli esperti di calciomercato. L'immagine dei due postata su instagram dall'ex juventino (con una didascalia misteriosa: "Trust the process", ovvero "fidati dell'evoluzione", con una corona: come a dire sarai tu il prossimo "Principino") ieri sera ha mandato in tilt i tifosi bianconeri. "Vieni alla Juve", "Prendi la numero 8 bianconera", "Ti aspettiamo fenomeno": una valanga di commenti sotto la foto di Marchisio, rivolti al giovane cresciuto nella Roma.

Il gioiellino del Sassuolo, Davide Frattesi, in odore di Nazionale, è uno dei talenti emersi in questi mesi nel Sassuolo, che lo ha prelevato a suo tempo dalla Roma, facendolo maturare in B e lanciandolo quest'anno in A. Età giusta per il grande salto, Frattesi è un centrocacampista moderno capace di giocare con intensità e qualità, trovando anche il gol con facilità.

Su di lui non c'è solo la Juve: è forte e risaputo anche l'interesse dell'Inter, che vorrebbe fare un doppio colpo in casa Sassuolo e portare in nerazzurro anche Scamacca (affare virtualmente già fatto).

Domenica Juve e Inter si sfidano nell'ennesimo derby d'Italia, ma sono pronte a sfidarsi anche la prossima estate sul mercato. A meno che la mediazione di Marchisio non abbia già indirizzato le scelte del talento del Sassuolo.