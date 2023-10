Inter, quando rientra Frattesi

Momento felice per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nella serata di ieri, martedì 3 ottobre, hanno infatti superato a San Siro per 1-0 il Benfica ottenendo la prima vittoria stagionale in Europa. Un successo che bissa quello ottenuto pochi giorni prima in campionato contro la Salernitana e che permette a Lautaro e compagni di lasciarsi definitivamente alle spalle lo scivolone con il Sassuolo, che ha permesso al Milan di Pioli di agganciare i cugini in testa alla classifica. Adesso, per l'Inter, alle porte c'è la gara con il Bologna di Thiago Motta, squadra reduce da ben sei risultati utili consecutivi. Una sfida per la quale il tecnico, già certo di dover fare a meno di Arnautovic, dovrà valutare le condizione di Davide Frattesi.

Il centrocampista, nei giorni scorsi, ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca negli ultimi impegni. L'ex giocatore del Sassuolo sta seguendo un piano di lavoro personalizzato per cercare di mettersi a disposizione di Inzaghi il prima possibile, ma ad oggi rimangono diversi dubbi su un suo possibile impiego contro il Bologna. Ad ora, per Frattesi, risulta più probabile un rientro in campo per la sfida contro il Torino, in programma il prossimo 21 ottobre dopo la sosta. Una situazione che costringerà il terzetto di centrocampo formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a fare gli straordinari.