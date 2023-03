Friburgo-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivo quarti. La Juventus, dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata giocata la scorsa settimana all'Allianz Stadium, farà visita giovedì 16 marzo alle 18.45 al Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida in cui i bianconeri, reduci dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria, difenderanno con le unghie e con i denti il vantaggio conquistato nel primo round. Attenzione però ai tedeschi, che, sotto la spinta del proprio pubblico, daranno il massimo per tentare di ribaltare l'esito del confronto.

Friburgo-Juventus, le scelte di Streich

Streich, fresco di rinnovo di contratto, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 nella sfida contro la Juventus. Al centro dell'attacco ci sarà spazio per Gregoritsch, sostenuto alle sue spalle da Doan, Holer e Grifo. In mezzo al campo il tandem formato da Eggestein e Hofler, in difesa Ginter e Lienhart a comporre la coppia centrale con Kubler e Gunter ai lati. Flekken tra i pali.

Friburgo-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, dovrà cambiare qualcosa in difesa, visto lo stop di Alex Sandro, out per un problema muscolare, e le condizioni non ottimali di Bonucci. Insieme a Danilo e Bremer, nel 3-5-2 bianconero, ci sarà quindi spazio per uno tra Gatti, Rugani e De Sciglio. A centrocampo cabina di regia affidata a Locatelli, con Fagioli e Rabiot ai suoi lati. Sulle corsie esterne Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre in attacco c'è il dubbio legato alle condizioni di Di Maria, apparso ancora non al meglio negli ultimi allenamenti: se l'argentino dovesse dare le opportune garanzie, ci sarà lui insieme a Vlahovic, altrimenti il tecnico potrebbe optare per la carta Miretti.

Friburgo-Juventus, le probabili formazioni

Friburgo (3-4-2-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Hofler, Grifo; Gregorisch. All. Streich.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

Friburgo-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Friburgo-Juventus, in programma giovedì 16 marzo alle 18.45 e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8. Il match sarà inoltre visibile su Dazn: in questo caso si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La partita sarà inoltre trasmessa da Sky, dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite)e Sky Sport (253 del satellite). Il match, infine, sarà visibile in streaming sul sito di Tv8 e SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.