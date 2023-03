Friburgo-Juventus, il pronostico: chi andrà ai quarti?

Secondo round della sfida tra Friburgo e Juventus. Dopo la vittoria per 1-0 all'Allianz Stadium nella sfida di andata, i bianconeri faranno visita ai tedeschi nella giornata di giovedì 16 marzo (fischio d'inizio alle 18.45). Un match che si preannuncia combattuto, con gli uomini di Streich che faranno di tutto per ribaltare il ko di Torino e staccare il pass per i quarti di finale di Europa League. I bianconeri, da parte loro, non faranno però sconti, con il chiaro obiettivo di arrivare fino in fondo alla competizione.

Friburgo-Juventus, come arrivano alla sfida i tedeschi

Il Friburgo, nell'ultima giornata di Bundesliga, ha superato di fronte al proprio pubblico per 2-1 l'Hoffenheim grazie alle reti di Eggestein e Doan. Un risultato che ha permesso a Grifo e compagni di tornare alla vittoria in campionato, dove occupano la terza posizione a pari merito con Lipsia e Union Berlino, dopo i pareggi contro Bayer Leverkusen (1-1) e Borussia Monchengladbach (0-0).

Friburgo-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, nell'ultima giornata di campionato, ha superato per 4-2 all'Allianz Stadium la Sampdoria. Un successo arrivato dopo qualche sofferenza di troppo: i bianconeri, dopo essersi portati sul 2-0 grazie alle reti di Bremer e Rabiot, si erano infatti raggiungere dai blucerchiati (a segno con Augello e Djuricic), prima di chiudere la contesa ancora con Rabiot e Soulé. Una vittoria che ha permesso agli uomini di Allegri di lasciarsi alle spalle il ko della settimana precedente con la Roma.

Friburgo-Juventus, il pronostico

Il Friburgo, di fronte ai propri tifosi, farà di tutto per ribaltare la sconfitta della gara di andata e giocherà verosimilmente una partita ad alti ritmi. La Juventus potrebbe pagare le assenze in difesa (out Alex Sandro e Bonucci) e le condizioni fisiche non ottimali di Di Maria e Chiesa, destinati a partire dalla panchina, ma, a nostro avviso, rimane comunque favorita per il passaggio del turno, anche in virtù della vittoria ottenuta all'andata che permette alla formazione di Allegri di poter avere due risultati su tre a disposizione.