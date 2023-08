Frosinone-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Scatta la seconda giornata del campionato di Serie e sabato 26 agosto alle 18,30 allo Stirpe il neopromosso Frosinone sfida l'Atalanta di Gasperini. I ciociari hanno esordito perdendo in casa contro il Napoli nonostante l'iniziale vantaggio. Per la Dea successo alla prima contro il Sassuolo in trasferta e tante buone notizie per l'allenatore di Grugliasco che ha tanti dubbi di formazione soprattutto in attacco.

Frosinone-Atalanta: le scelte di Di Francesco

I padroni di casa continuano sulla scia del 4-3-3, fuori dai giochi Turati, squalificato per espressioni blasfeme, insieme a lui non sarà della partita anche Kalaj. Di Francesco potrebbe fare esordire dal primo minuto Cheddira al centro dell'attacco con Caso e Baez ai suoi fianchi. Per il resto dentro l'undici iniziale visto contro il Napoli con Monterisi e Romagnoli che dopo Osimhen dovrebbero vedersela con un altro attacco atomico come quello della Dea e Mazzitelli in mediana insieme ad Harroui e Gelli.

Frosinone-Atalanta: le scelte di Gasperini

Problemi in difesa per Gasperini che non potrà contare su Toloi e Palomino infortunati oltre ai lungodegenti Tourè e Hateboer. Musso dovrebbe vincere il ballottaggio con Carnesecchi, davanti a lui Djimsiti, Scalvini e Kolasinac, protagonista di un ottimo esordio. In mediana De Roon e Koopmeiners al centro e Zappacosta a destra, sull'altra fascia Ruggeri o Bakker con il primo favorito. Tutto da decifrare l'attacco, Zapata, Lookman e Pasalic partono in vantaggio sulla concorrenza, ma De Ketelaere, Scamacca e Ederson non sono ancora tagliati fuori dai giochi.

Frosinone-Atalanta: le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3) Cerofolini, Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cheddira, Caso

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, Zapata

Frosinone-Atalanta in diretta tv e streaming

Doppia possibilità per i tifosi che vogliono guardare la gara sabato, il match tra Frosinone e Atalanta infatti sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN su App o sito ufficiale oppure su Sky ai canali 251 oppure sul 214. Attivo anche il servizio di streaming su Sky Go e on demand su Now TV.