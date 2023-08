Atalanta, verso il Frosinone: tre ballottaggi in attacco

Dopo il successo con il Sassuolo, l'Atalanta cerca il bis a Frosinone in casa della neopromossa che per una ventina di minuti ha messo i brividi ai Campioni d'Italia del Napoli. Gasperini prepara l'undici da schierare nell'infuocato Stirpe, rispetto alla prima gara di campionato è possibile che cambi qualcosa in attacco.

Atalanta, i tre dubbi in attacco in vista del Frosinone

I titolari del Mapei Stadium sono infatti incalzati da chi invece contro il Sassuolo è rimasto inizialmente in panchina. Da sciogliere c'è in primis il dubbio centravanti, che probabilmente accompagnerà il Gasp per tutta la stagione. Per ora resiste in vantaggio Duvan Zapata, bloccato proprio dal tecnico quando sembrava essere pronto per prendere l'aereo verso Roma. Il colombiano dovrebbe riuscire a mantenere il posto, con Scamacca, ancora alla ricerca della condizione migliore, pronto ad entrare a gara in corso.

Rischia qualcosa in più Lookman che dopo le quindici reti della scorsa stagione adesso ha il fiato sul collo di un De Ketelaere che ha una gran voglia di rilancio.Il belga è partito alla grande con il gol che ha sbloccato la gara contro il Sassuolo, ha talento e adesso anche la cattiveria giusta per provare a prendersi il posto da titolare. Nel duetto alle spalle della punta non può dormire sonni tranquilli anche Mario Pasalic, equilibratore tra le linee con il vizio del gol che però ha anche lui un "avversario" non facile come Ederson, jolly che Gasperini utilizza anche in mediana. Il problema per l'ex Salernitana è che la coppia nel cuore del campo De Roon-Koopmeiners sembra intoccabile.