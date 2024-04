Frosinone-Bologna, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Un Bologna lanciatissimo vede il podio ad appena due lunghezze di distanza, e proverà a dare l’assalto al terzo posto sul campo del Frosinone in quello per i rossoblù è anche un tabù da sfatare, dopo i sortilegi spezzati in questo torneo all’Arechi di Salerno ed al Castellani di Empoli, campi nei quali in Serie A gli emiliani non avevano mai vinto. La formazione di Thiago Motta si presenterà all’appuntamento forte dei 24 punti messi in cassaforte nelle ultime nove uscite (otto vittorie e la sola sconfitta un mese fa contro la capolista Inter). Nello stesso periodo, cioè da inizio febbraio, i padroni di casa hanno invece intascato appena due lunghezze (peggior rendimento della massima serie condiviso con la Salernitana), frutto dell’1-1 con Lecce e Genoa a cui si aggiungono ben sei sconfitte. Un rallentamento che ha reso pericolante la posizione in classifica degli uomini di Di Francesco, superati da Verona, Cagliari ed Udinese. In perfetto equilibrio i precedenti, con due vittorie per parte e un pareggio: dopo il successo nel match d’andata dello scorso 22 ottobre, il Bologna potrebbe vincere due gare di fila contro il Frosinone per la prima volta nel massimo campionato.

Frosinone-Bologna, le scelte di Di Francesco

Oltre ad Oyono, finito sotto i ferri per un intervento al malleolo interno della caviglia destra, l’allenatore dei gialloazzurri non avrà a disposizione Gelli, Harroui e Monterisi, ma recupererà Brescianini, Lirola e Kaio Jorge, per cui però è difficile ipotizzare una partenza dal primo minuto. Prevedibile pertanto il ricorso ad una difesa a tre con Okoli, Romagnoli e Bonifazi (al rientro dopo l’operazione al ginocchio), con Zortea e Valeri a tutta fascia. Centrocampo governato da Mazzitelli e Barrenechea, più avanzati Soulé e Reinier che sulla trequarti supporteranno Cheddira schierato da punta. Nel caso in cui venga proposta una retroguardia a quattro, il sacrificato dovrebbe essere Bonifazi con l’abbassamento sugli esterni dei due laterali – allineati quindi ai centrali del pacchetto arretrato – e la percorribile ipotesi di un 4-2-3-1 con l’utilizzo di Seck come esterno offensivo.

Frosinone-Bologna, le scelte di Thiago Motta

I felsinei dovranno fare a meno di Beukema (problemi tendinei al flessore) e di Odgaard fermato da uno stiramento al retto femorale, ma ci sarà Zirkzee dal primo minuto come riferimento offensivo, con alle sue spalle Saelemaekers – favorito su Ndoye – ed Orsolini come ali ed in posizione più centrale Ferguson ed uno tra Aebischer e Fabbian. Il play Freuler troverà posto davanti ad una difesa governata in mezzo da Calafiori e Lucumì con Posch a destra e Kristiansen a sinistra favorito su Lykogiannis. In porta, Skorupski può tornare a titolare a scapito di Ravaglia.

Frosinone-Bologna, le probabili formazioni

Frosinone (3-4-2-1): Turati, Bonifazi, Okoli, Romagnoli, Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri, Soulé, Reinier, Cheddira. All. Di Francesco

Bologna (4-1-4-1): Ravaglia, Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen, Freuler, Orsolini, Ferguson, Aebischer, Saelemaekers, Zirkzee. All. Thiago Motta

Frosinone-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Frosinone-Bologna, in programma domenica 7 aprile alle ore 12.30 allo stadio “Stiripe” di Frosinone, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.