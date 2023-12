La rivincita di Di Francesco dietro al "miracolo" Frosinone

Una serata storica, quella vissuta ieri dal Frosinone. I ciociari, a sorpresa, hanno espugnato con un clamoroso 0-4 il Maradona di Napoli staccando per la prima volta il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Un successo arrivato con un secondo tempo perfetto, in cui i laziali hanno piegato gli azzurri campioni d'Italia in carica grazie alle reti di Barrenechea, Caso, Cheddira e Harroui. Un poker pazzesco, impronosticabile anche dal più ottimista dei tifosi giallazzurri. E che corona una prima parte di stagione al di sopra di ogni più rosea aspettativa, con il Frosinone capace, in campionato, di navigare a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Parliamoci chiaro, alla vigilia del torneo nessuno osava aspettarsi un rendimento simile da parte dei ciociari, anzi: quasi tutti, addetti ai lavori e non, consideravano i laziali una delle principali candidate alla retrocessione. A rafforzare quest'idea, inutile nascondersi, anche l'arrivo in panchina di Eusebio Di Francesco, reduce da stagioni da incubo: il tecnico, dopo le positive esperienze alla guida di Sassuolo e Roma, aveva infatti inanellato una serie continua di fallimenti tra Sampdoria, Cagliari e Verona. Ed affidargli una neopromossa dall'organico così giovane, a molti, sembrava un azzardo destinato a non pagare.

Eppure Di Francesco, con il duro lavoro, ha saputo sovvertire ogni pronostico. Che il suo Frosinone potesse recitare ben più del semplice ruolo di comparsa nel nostro torneo si era intravisto già alla prima giornata di campionato proprio contro il Napoli, in cui i ciociari, malgrado il ko finale per 1-3, seppero a lungo imbavagliare la formazione allora guidata da Garcia. Sensazioni confermate dalla vittoria, nella settimana seguente, contro l'Atalanta di Gasperini, il primo di tanti risultati positivi. Sì, perché da allora, il Frosinone, ha saputo dare continuità al proprio cammino, portandosi in acque tranquille di classifica (la zona retrocessione, oggi, è distante sei punti).

Ma a stupire maggiormente è la qualità del gioco mostrata dalla formazione di Di Francesco: una squadra sbarazzina, sempre votata all'attacco a prescindere dall'avversario, brava nel palleggio e nell'affondare negli ultimi trenta metri. Una macchina collaudata che esalta le qualità dei singoli, a partire da quelle di Matias Soulé e Enzo Barrenechea, che, malgrado la giovane età (classe 2003 il primo, 2001 il secondo), giocano già da veterani. Ma è tutto l'insieme a muoversi come un'orchestra, permettendo di raggiungere risultati forse anche al di là del valore dei singoli. Una rivincita clamorosa per Di Francesco, considerato già "finito", "inadeguato" e da molti quasi deriso dopo le ultime esperienze negative, ma che, a Frosinone, ha ritrovato certezze e fiducia, tornando a riproporre quel calcio moderno e collettivo che avevamo già ammirato a Sassuolo e nella sua prima parte dell'avventura romana.