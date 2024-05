Dove vedere Frosinone-Inter: tv, streaming e probabili formazioni

Il Frosinone per la salvezza, l'Inter per riscattare il ko con il Sassuolo. Queste le motivazioni di ciociari e nerazzurri, che si affronteranno venerdì 10 maggio alle 20.45 allo stadio Benito Stirpe nella gara valevole per la 36esima giornata di serie A. Gli uomini di Di Francesco, reduci dal pareggio a reti bianche di Empoli, hanno attualmente due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sono quindi chiamati a conquistare un risultato positivo per evitare di essere risucchiati nella zona caldissima, mentre la formazione di Simone Inzaghi, malgrado lo scudetto già conquistato da qualche settimana, vorrà tornare alla vittoria per chiudere in bellezza la stagione.

Frosinone-Inter, le scelte di Di Francesco

Di Francesco, per la gara contro l'Inter, dovrà fare a meno di Barrenechea, fermato dal giudice sportivo. In mezzo al campo, nel 3-5-2 dei ciociari, ci sarà quindi spazio per uno tra Gelli (favorito), Harroui e Reinier per affiancare Mazzitelli e Brescianini. Sulle corsie esterne confermati Zortea e Valeri, in attacco ancora spazio per Soulé e Cheddira. In difesa ballottaggio tra Romagnoli e Bonifazi, con Lirola e Okoli che sembrano invece certi di un posto nella formazione titolare.

Frosinone-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, rispetto alla partita con il Sassuolo, potrebbe cambiare qualcosa nello schieramento iniziale. In attacco dovrebbe rivedersi dal primo minuto Thuram, pronto a ricomporre il tandem con Lautaro Martinez. A centrocampo tornerà Calhanoglu in cabina di regia, con due tra Barella, Mkhitaryan e Frattesi a fare da mezzali. Sulla corsia sinistra Dimarco, mentre a destra si contendono una maglia Darmian e Dumfries. In difesa possibile chance per Bisseck (iniziale panchina per Pavard).

Frosinone-Inter, le probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Gelli, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira. All. Di Francesco

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Frosinone-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Frosinone-Inter, in programma venerdì 10 maggio alle 20.45 e valevole per la 36esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.