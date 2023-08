Il Frosinone fa la spesa in casa Juventus

Ultimi giorni di agosto caldissimi per il Frosinone che domani alle 18,30 sfida l'Atalanta, un'altra grande del campionato che si presenta allo Stirpe dopo il Napoli. Di Francesco prepara il match e aspetta altri rinforzi in attacco. Dopo il colpo Cheddira, sono in dirittura d'arrivo altri due acquisti, giovani e di prospettiva, perché è così che li cercano i ciociari, motivo per cui non ci sarebbe nessuna trattativa per Nainggollan.

Frosinone, arrivano Soulé e Kaio Jorge

Il Frosinone pesca così in casa Juventus per due ragazzi di prospettiva che hanno bisogno di minuti per dimostrare il proprio valore. Il primo acquisto sarà Soulé, talentino argentino che l'anno scorso è stato sempre aggregato alla prima squadra che quest'anno non sarebbe riuscito a trovare spazio per il modulo, il 3-5-2 che di sicuro non lo valorizza, e le tante alternative bianconere. Così la sua carriera proverà a decollare al Frosinone con Di Francesco che gli prenota un posto nel tridente già a partire dalla terza giornata di campionato.

Dopo l'Atalanta il tecnico del Frosinone avrà anche una bocca da fuoco in più, in arrivo sempre dalla Juventus c'è Kajo Jorge, brasiliano che l'anno scorso è stato fermato da un lungo infortunio. La stellina carioca era stato al centro di un grande intrigo di mercato due estati fa e adesso potrà provare a rilanciarsi nella neopromossa che tra l'altro durante l'estate ha preso in prestito dalla Juve anche il centrocampista Barrenechea.