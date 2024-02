Frosinone-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Tornare alla vittoria. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 3 febbraio, alle 18, farà visita al Frosinone nella gara valevole per la 23esima giornata del campionato di serie A. I rossoneri, reduci dal pareggio interno con il Bologna, vogliono i tre punti per cercare di approfittare dello scontro diretto tra Inter e Juventus ed accorciare sulla vetta della classifica. I ciociari, invece, andranno a caccia del loro terzo risultato utile consecutivo per mantenere un margine di sicurezza sulla zona retrocessione, oggi distante cinque lunghezze.

Frosinone-Milan, le scelte di Di Francesco

Di Francesco, per la gara contro il Milan, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Kaio Jorge a guidare l'attacco. Ai lati del brasiliano l'inamovibile Soulé ed uno tra Harroui e Reinier. A centrocampo Barrenechea in cabina di regia, con Mazzitelli e Gelli ad agire da mezzali. Linea difensiva formata da Monterisi, Okoli, Romagnoli e Brescianini, tra i pali Turati.

Frosinone-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, ritrova Bennacer, rientrato dalla Coppa d'Africa. L'algerino, in ogni caso, dovrebbe però partire dalla panchina, con il tandem di centrocampo nel 4-2-3-1 rossonero formato da Reijnders ed Adli. Sulla trequarti Pulisic, Loftus-Cheek e Leao ad agire alle spalle di Giroud. In difesa la coppia centrale sarà formata da Kjaer e Gabbia, con Hernandez a sinistra ed uno tra Calabria (favorito) e Florenzi a destra.

Frosinone-Milan, le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders, Pulisic; Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Frosinone-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Frosinone-Milan, in programma sabato 3 febbraio alle 18 allo stadio Benito Stirpe e valevole per la 23esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.