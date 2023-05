Il Frosinone torna in serie A

Capolavoro Frosinone. La squadra di Fabio Grosso batte 3-1 la Reggina nella 35a giornata e stacca il pass per il ritorno in serie A con quattro giornate d'anticipo. Decisivo il +10 sul Bari, fermato sul pari dal Sudtirol. Per il club del presidente Stirpe la terza promozione nella massima serie della sua storia. Dopo quelle firmate da Stellone e Longo, oggi l'artefice è il 45enne pescarese Fabio Grosso, l'eroe di Berlino 2006, al primo campionato vinto nella sua carriera da allenatore.

Con quelli conquistati questa sera, sono 71 punti per i giallazzurri. Ben 20 clean sheet in stagione finora. Una difesa d'acciaio, diretta dell'eterno gladiatore Lucioni, esperto in promozioni dopo Benevento e Lecce.

In rosa, Grosso ha voluto e valorizzato tanti giovani italiani. Su tutti, i bomber Mulattieri e Moro. Un lavoro iniziato nella parte finale della passata stagione, culminato poi nel capolavoro completo oggi, a tre giornate dalla fine del campionato. Ora la sfida del Frosinone è ripresentarsi in A e centrare la prima storica salvezza. Quella sì, che per Grosso varrebbe come un altro Mundial...

Gioia Grosso

Fabio Grosso: "Siamo felici, molto felici - le parole del tecnico a Sky Sport -. Ci abbiamo messo tanta passione in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto un percorso straordinario e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, ai ragazzi, che sono stati strepitosi, al direttore. Dedico questo alla mia famiglia e ai miei amici. Questa è una bella giornata. Poi dico grazie al presidente, in questa settimana difficile per lui. Gli abbiamo fatto un piccolo regalo e dico che se lo merita. Ora ci godiamo questa giornata, abbiamo fatto qualcosa di grande".

I complimenti del presidente di Lega B

Arriva anche il post del presidente della Lega B Mauro Balata in merito alla promozione in Serie A del Frosinone: " Complimenti al Frosinone per questa stagione straordinaria. Un successo imprenditoriale e sportivo che ha dato i suoi frutti garantendo ai ciociari il ritorno nella massima serie"