Frosinone in A: tutti i numeri della squadra di Grosso

Per dare una dimensione di quello che è stato finora il percorso del Frosinone 2022/23, è opportuno riportare i numeri di una stagione trionfale, culminata con la promozione nella massima categoria, la terza della sua storia dopo quelle del 2014/15 e del 2017/18. La squadra allenata da Fabio Grosso ha ottenuto 71 punti in 35 giornate di campionato, frutto di ben 21 vittorie, almeno due in più di qualsiasi altra formazione, di cui 13 al "Benito Stirpe", vero e proprio fortino della formazione giallazzurra, altro primato tra le squadre del torneo in corso. Il Frosinone, inoltre, non aveva mai guadagnato più di 62 punti e totalizzato 17 vittorie a questo punto del torneo (numeri ottenuti nella stagione 2016/17). E 21 sono anche i gol subiti finora e rappresentano un record di un singolo torneo di Serie B: nelle precedenti 11 stagioni disputate in cadetteria i ciociari avevano sempre subito almeno 33 reti a questo punto della stagione (33 nel 2016/17 e nel 2019/20).

Il Frosinone è anche la squadra ad aver segnato più reti in questa Serie B (54); più in generale, nella loro storia, i ciociari hanno realizzato più marcature dopo le prime 35 giornate di campionato solo nel 2017/28 (55). Le vittorie del Frosinone passano non soltanto da una spiccata propensione offensiva, ma anche da una solidità difensiva che ha permesso ai giallazzurri di totalizzare finora 20 clean sheets (al pari del Genoa), nessuna squadra ha fatto meglio; sono già tre clean sheets in più rispetto a tutte le precedenti 11 intere stagioni disputate in cadetteria.

L'attaccante Samuele Mulattieri è il miglior marcatore del Frosinone in questa Serie B (12 reti a segno); la punta non aveva mai superato la doppia cifra di gol in un singolo torneo della competizione (6 gol nel 2021/22 col Crotone il suo precedente primato). Sempre a proposito di gol, il Frosinone è l’unica squadra di questa Serie BKT a contare almeno tre giocatori con almeno otto reti segnate nel torneo: oltre al sopracitato Mulattieri, nella lista rientrano gli esterni offensivi Giuseppe Caso e Roberto Insigne, otto reti, appunto, per entrambi.