Futball Cava Ronco, doppio rinforzo dal Forlì: ecco l'attaccante Christian Tshomi e il portiere Pietro Zauli

Il Futball Cava Ronco ufficializza due nuovi arrivi. Si tratta dell'attaccante Christian Tshomi e del portiere Pietro Zauli, entrambi classe 2006 e provenienti in prestito dal Forlì. Eclettico esterno d'attacco di origini congolesi, ha trascorso il Settore Giovanile tra Faenza Calcio e Forlì dove si è messo in mostra per le proprie doti balistiche ed il vizio del goal. Nella scorsa stagione è...