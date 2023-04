Inter, la Champions riscrive il futuro di Inzaghi?

L'Inter è in semifinale di Champions League. I nerazzurri, con il 3-3 di San Siro contro il Benfica, hanno staccato il pass in virtù della vittoria per 2-0 nella gara di andata entrando così tra le migliori quattro d'Europa. Un traguardo probabilmente insperato ad inizio stagione, dato che la Lautaro e compagni, nella prima fase, erano stati inseriti in un girone di ferro che, oltre al modesto Viktoria Plzen, comprendeva Bayern Monaco e Barcellona. La formazione di Simone Inzaghi è stata però capace di sovvertire i pronostici e, adesso, si giocherà l'accesso alla finalissima, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul, in un infuocato derby con il Milan, che, a sua volta, ha fatto fuori a sorpresa il Napoli di Luciano Spalletti. E proprio dal cammino europeo, probabilmente, passerà il futuro del tecnico.

Partiamo da un presupposto: in questo momento, all'interno della dirigenza nerazzurra, c'è ampia delusione per il rendimento offerto dalla squadra in campionato. L'Inter, che nelle ultime cinque giornate ha raccolto appena un punto, è scivolata al quinto posto, al di fuori della zona Champions: una posizione ben al di sotto di quelle che erano le attese alla vigilia della stagione. Le undici sconfitte già subite nel torneo di serie A, inoltre, farebbero propendere il club ad un cambio di guida tecnica in estate anche in caso di piazzamento tra le prime quattro.

In tale contesto, tuttavia, non può essere trascurato lo straordinario percorso in Champions League. In caso di clamoroso trionfo, diventerebbe quasi impossibile per la società allontare Inzaghi, che, a quel punto, sarebbe probabilmente confermato alla guida dei nerazzurri anche nella prossima stagione. Ed anche in caso di approdo alla finale, soprattutto se unito ad un posto tra le prime quattro in campionato e alla vittoria della Coppa Italia, il tecnico potrebbe veder salva la propria panchina. Lo spartiacque, insomma, sarà con molta probalità il derby europeo con il Milan: in caso di passaggio del turno, Inzaghi rinsalderebbe con forza la propria panchina, altrimenti il destino, quarto posto o non, sarebbe verosimilmente segnato.