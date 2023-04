Gabriele Gravina nuovo vice presidente Uefa

Gabriele Gravina è il nuovo vice presidente dell’Uefa. La nomina è arrivata a Lisbona, annunciata direttamente dal numero uno del calcio europeo, Aleksander Ceferin, alla sua terza conferma, in conferenza stampa. Gravina occuperà uno dei due slot a disposizione per la vice presidenza e rappresenta la vera grande novità ai vertici istituzionali dell’Uefa. Con il presidente di Federcalcio ci sarà un’altra vicepresidente, la gallese Laura McAllister. La sua nomina conferma un asse caldo tra Figc e Uefa su temi importanti per il futuro del calcio, come quello della Superlega, sulla quale c'è una forte intesa con Ceferin affinché il progetto naufraghi. “Il cambiamento del mondo del calcio è ormai improcrastinabile, altrimenti il sistema imploderà. Il rispetto delle regole è fondamentale ma ci vuole anche un sistema di regole che permetta alle società di calcio di sopravvivere".

Ceferin

“E' un grande orgoglio ma anche una grande responsabilità - ha commentato Ceferin dopo la rielezione - . Quello che vi prometto è che farò del mio meglio per non deludere nè voi nè il calcio". Poi il riferimento alla Superlega che vede ancora al fronte Real, Barcellona e Juve: "Ci sono state tentazioni, e anche tentativi, di creare nuovi modelli, ma sono in conflitto con il modello europeo che ci è tanto caro. Il nostro modello si basa sul merito sportivo. E dalle nostre parti, il merito non ha prezzo. Il merito non può essere rivendicato e non può essere acquisito. Può solo essere guadagnato. Stagione dopo stagione. Dentro e fuori dal campo. Non c'è spazio per gli accordi sottobanco in questo continente. Penso che lo abbiamo chiarito, tutti insieme”.